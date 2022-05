Nocera Inferiore | Cirielli FdI | “Da Lamorgese nessuna risposta alle mie interrogazioni”

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Esploso un colpo di pistola contro la porta d’ingresso di uno studio legale. L’ennesimo preoccupante episodio criminale a. Un’escalation delinquenziale che si perpetua da cinque mesi ormai. Tra spari e bombe, dall’inizio dell’anno si sono registrati ben otto spregevoli atti di intimidazione, nell’assoluto silenzio del ministroalla quale, tra febbraio e aprile scorsi, ho presentato ben treparlamentari proprio per sapere quali urgenti iniziative il governo intendesse adottare al fine di ripristinare la massima sicurezza in questa città. Ad oggi non ho ancora ricevuto”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo. “Il Partito Democratico è direttamente ...

Tempo di Lettura: 1 minuto Paura nella tarda serata dove sarebbero stati esplosi alcuni colpi di pistola contro il portone di uno studio legale in via Napoli, a. Il motivo di questo gesto non è ancora chiaro, le forze dell'ordine stanno indagando se si tratti effettivamente di un atto intimidatorio. Nello studio legale infatti esercitano gli ...