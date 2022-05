'Lewandowski non rinnova con il Bayern, porte aperte al Barcellona' (Di venerdì 13 maggio 2022) MONACO DI BAVIERA (Germania) - Robert Lewandowski , il cui contratto con il Bayern Monaco scade nel giugno 2023 , ha rifiutato il prolungamento dell'accordo, aprendo la strada a un addio al club ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 13 maggio 2022) MONACO DI BAVIERA (Germania) - Robert, il cui contratto con ilMonaco scade nel giugno 2023 , ha rifiutato il prolungamento dell'accordo, aprendo la strada a un addio al club ...

