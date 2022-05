Laura Pausini e Alessandro Cattelan? "Cosa è successo nei camerini", fuori tutta la verità (Di venerdì 13 maggio 2022) Buona la seminifinale. Alessandro Cattelan e Laura Pausini, insieme a Mika, convincono ancora tutti. Eppure, prima dell'inizio dell'Eurovision, alcune indiscrezioni parlavano di Laura Pausini e Alessandro Cattelan ai ferri corti. Tutto, però, viene superato dal loro feeling sul palco con gli occhi dell'Europa puntati addosso. Adesso la Pausini, nel corso di un'intervista al quotidiano La Stampa svela che tipo di rapporto c'è con Alessandro. “Quando siamo tornati in camerino alla fine della serata ci siamo abbracciati e abbiamo urlato di gioia”. E poi, i due hanno festeggiato il compleanno di Cattelan insieme alle rispettive figlie. Nulla che farebbe pensare ad un po' di astio. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Buona la seminifinale., insieme a Mika, convincono ancora tutti. Eppure, prima dell'inizio dell'Eurovision, alcune indiscrezioni parlavano diai ferri corti. Tutto, però, viene superato dal loro feeling sul palco con gli occhi dell'Europa puntati addosso. Adesso la, nel corso di un'intervista al quotidiano La Stampa svela che tipo di rapporto c'è con. “Quando siamo tornati in camerino alla fine della serata ci siamo abbracciati e abbiamo urlato di gioia”. E poi, i due hanno festeggiato il compleanno diinsieme alle rispettive figlie. Nulla che farebbe pensare ad un po' di astio. La ...

