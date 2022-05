Juve, caos post finale con l’Inter: dubbi su Allegri, tensione nello spogliatoio (Di venerdì 13 maggio 2022) Animi agitati nella Juve dopo la sconfitta in Coppa Italia: tensioni negli spogliatoi, primi dubbi sul lavoro del tecnico Allegri. Clima teso in casa Juventus, dopo la sconfitta patita per mano dell’Inter in Coppa Italia. Anzi, rovente. Il club contava di conquistare il trofeo in modo tale da rendere meno amara una stagione che, fin Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 13 maggio 2022) Animi agitati nelladopo la sconfitta in Coppa Italia: tensioni negli spogliatoi, primisul lavoro del tecnico. Clima teso in casantus, dopo la sconfitta patita per mano delin Coppa Italia. Anzi, rovente. Il club contava di conquistare il trofeo in modo tale da rendere meno amara una stagione che, fin Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Assenzio16 : @_caos_calmo_ Juve merda - SerenellaVerd : RT @H24Prati: Quartiere nel caos per la finale Juve - Inter. Le testimonianze: 'Confusione incredibile' - - tralepagine : RT @H24Prati: Quartiere nel caos per la finale Juve - Inter. Le testimonianze: 'Confusione incredibile' - - H24Prati : Quartiere nel caos per la finale Juve - Inter. Le testimonianze: 'Confusione incredibile' - - infoitsport : Caos date: la Fiorentina potrebbe giocare contro la Juve quattro giorni dopo Genova -