Infortunati Sampdoria, in tre lavorano a parte: ecco la situazione (Di venerdì 13 maggio 2022) Allenamento Sampdoria: tre giocatori lavorano ancora a parte. Le ultime sugli Infortunati blucerchiati in vista della Fiorentina La Sampdoria continua il suo avvicinamento alla gara di lunedì sera al Ferraris con la Fiorentina. Dopo il riscaldamento, Marco Giampaolo ha provato con la squadra un'esercitazione tecnica, a cui hanno fatto seguito delle partite a tema per la preparazione tattica della prossima partita. Oltre al presidente Marco Lanna, erano presenti a Bogliasco i dirigenti Antonio Romei, Carlo Osti e Daniele Faggiano. Per Sebastian Giovinco e Stefano Sensi individuali di recupero sul campo. Manolo Gabbiadini continua il percorso riabilitativo post-operatorio. Domani, sabato, in agenda una seduta al mattino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

