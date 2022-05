Il finale di Don Matteo 13 riporterà Anna e Marco insieme? Gli indizi di Maurizio Lastrico (Di venerdì 13 maggio 2022) Con il finale di Don Matteo 13 che si avvicina (mancano quattro puntate), Maurizio Lastrico si diverte a punzecchiare il pubblico della fiction Rai. Giovedì 12 maggio l’appuntamento con la produzione Lux Vide è saltata per via dell’Eurovision, ma Don Matteo 13 tornerà la prossima settimana eccezionalmente con ben due puntate. Su Instagram Lastrico ha ricordato l’appuntamento per martedì 17 e giovedì 19, anticipando: Stasera non saremo in vostre case poiché Eurovision viene trasmesso ma presto torneremo a nostra base! E il quando ve lo dico in rima adesso la prossima semana Giove e Marte faremo in palinsesto doppio ingresso. Gli eventi mischieran ancor le carte, chi è debole di cuor, farsi da parte! È facile prevedere che “Baci, passioni e inciuciamenti”, come scrive ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Con ildi Don13 che si avvicina (mancano quattro puntate),si diverte a punzecchiare il pubblico della fiction Rai. Giovedì 12 maggio l’appuntamento con la produzione Lux Vide è saltata per via dell’Eurovision, ma Don13 tornerà la prossima settimana eccezionalmente con ben due puntate. Su Instagramha ricordato l’appuntamento per martedì 17 e giovedì 19, anticipando: Stasera non saremo in vostre case poiché Eurovision viene trasmesso ma presto torneremo a nostra base! E il quando ve lo dico in rima adesso la prossima semana Giove e Marte faremo in palinsesto doppio ingresso. Gli eventi mischieran ancor le carte, chi è debole di cuor, farsi da parte! È facile prevedere che “Baci, passioni e inciuciamenti”, come scrive ...

