"Il fatto non sussiste", cadono tutte le accuse contro Fontana (Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, non dovrà sottoporsi a un processo per il cosiddetto "caso camici". Lo ha deciso il Gup di Milano che ha optato per il non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste". Salvini: "Grande gioia dopo mesi di fango e bugie" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente della Regione Lombardia Attilio, non dovrà sottoporsi a un processo per il cosiddetto "caso camici". Lo ha deciso il Gup di Milano che ha optato per il non luogo a procedere "perché ilnon". Salvini: "Grande gioia dopo mesi di fango e bugie"

Advertising

ClaMarchisio8 : Era dal 2010/2011 che la #Juve non alzava un trofeo in una singola stagione. Sono davvero tanti tanti tanti anni??… - La7tv : #lariachetira Ucraina, Tiziana Ferrario: 'L'Europa non era pronta, non ha fatto niente per aprire un dialogo con Pu… - Inter : ?? | LAUTARO ??Le parole del Toro ai microfoni di @Inter_TV : 'Significa tanto essere qui, abbiamo fatto un ottimo l… - cuoriaduecent0 : RT @bisbilapolemica: pur non avendo mai fatto mezza fancam se ora ne facessi una sarebbe più belle ed emozionante rispetto a questa sottos… - efficienzaener1 : @matteosalvinimi Il 22 maggio si voterà per dare poteri speciali all’O.M.S. che potrà di fatto “commissariare” gli… -