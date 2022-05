Giro d’Italia 2022, si ferma Michael Mørkøv. Il traino di Mark Cavendish è alle prese con un attacco febbrile (Di venerdì 13 maggio 2022) La settima tappa del Giro d’Italia 2022, la Diamante-Potenza di 196 frastagliatissimi chilometri, non ha visto al proprio via Michael Mørkøv. Il corridore del team Quick-Step Alpha Vinyl ha dovuto alzare bandiera bianca per colpa di un attacco febbrile che lo ha colpito nel corso della notte, costringendo quindi il classe 1985 al ritiro. Il forfait del nativo di Kokkedal, in Danimarca, rappresenta una bruttissima notizia per Mark Cavendish. Lo sprinter britannico infatti aveva in Mørkøv un fondamentale elemento del suo piccolo treno per le volate, come si è visto a Balatonfured nel corso della terza frazione, chiusa proprio con il successo del velocista della Quick-Step Alpha Vinyl Team. LIVE ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) La settima tappa del, la Diamante-Potenza di 196 frastagliatissimi chilometri, non ha visto al proprio via. Il corridore del team Quick-Step Alpha Vinyl ha dovuto alzare bandiera bianca per colpa di unche lo ha colpito nel corso della notte, costringendo quindi il classe 1985 al ritiro. Il forfait del nativo di Kokkedal, in Danimarca, rapnta una bruttissima notizia per. Lo sprinter britannico infatti aveva inun fondamentale elemento del suo piccolo treno per le volate, come si è visto a Balatonfured nel corso della terza frazione, chiusa proprio con il successo del velocista della Quick-Step Alpha Vinyl Team. LIVE ...

Advertising

giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - sharkpowah : è assurdo pensare di vedere le strade trattate così bene solo perché ci deve passare il giro d'italia.. dovrebbe es… - ma_cri670913 : RT @laltracalabria: ?? #Giro d'#Italia 7ª tappa #Diamante #Potenza (196 km) ?? Partenza h 11,55. La carovana rosa lascia oggi la #Calabria ti… -