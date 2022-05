Giorgia Soleri parla di Damiano David e fa un parallelismo con Chiara Ferragni e Fedez | “Diamo per scontato che le donne…”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene. Non soltanto per essere la fidanzata didei Maneskin ma soprattutto per la sua voglia di far conoscere le sue battaglie personali. La ragazza si è raccontata in una lunga intervista a FanPage.it, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro dal titolo “La signorina Nessuno”. Quest’ultimo è una collezione di poesie, che raccontano un’evoluzione, un’esperienza di vita e di crescita personale. Chi è dunque la signorina Nessuno? Lo ha raccontato lei stessa alla redazione di Fanpage.it: É colei che ha saputo dire cose chenon aveva il coraggio di dire. Sono in psicoterapia da anni e ho imparato ad avere il coraggio di esprimere le mie emozioni capendo che non vanno giudicate. Oggi ho lasciato andare la signorina Nessuno. É ...