“È morta”, l’annuncio in diretta a Oggi è un altro giorno: dolore per Samuel Peron (Di venerdì 13 maggio 2022) Un lutto importante per Samuel Peron. Il ballerino e maestro di latino americano ha perso una persona molto importante. l’annuncio in diretta tv su Rai Uno. Il ballerino ed affetto stabile si Serena Bortone è stato il grande assente nella puntata di Oggi è un altro giorno. Il motivo è stato spiegato dalla conduttrice a chiusura del talk show, spiegando che il maestro di Ballando con le stelle ha subito un lutto significativo e che quindi l’ha costretto a stare lontano dal programma. fonte foto: InstagramSamuel Peron è stato assente dal talk show del pomeriggio di Rai Uno per via di un grave lutto familiare. Nella giornata di giovedì 12 maggio è morta la mamma. La notizia è stata data in ... Leggi su chenews (Di venerdì 13 maggio 2022) Un lutto importante per. Il ballerino e maestro di latino americano ha perso una persona molto importante.intv su Rai Uno. Il ballerino ed affetto stabile si Serena Bortone è stato il grande assente nella puntata diè un. Il motivo è stato spiegato dalla conduttrice a chiusura del talk show, spiegando che il maestro di Ballando con le stelle ha subito un lutto significativo e che quindi l’ha costretto a stare lontano dal programma. fonte foto: Instagramè stato assente dal talk show del pomeriggio di Rai Uno per via di un grave lutto familiare. Nella giornata di giovedì 12 maggio èla mamma. La notizia è stata data in ...

