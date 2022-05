Dybala-Arsenal, Calciomercato.com: “Un fattore sarà determinante per l’inizio della trattativa” (Di venerdì 13 maggio 2022) Dybala-Arsenal – Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, oltre al chiaro interesse dell’Inter, per Dybala si sarebbe inserito anche l’Arsenal di Arteta ma soltanto ad una condizione. Dopo la sconfitta in Coppa Italia, quota due trofei persi in finale in stagione, per Dybala restano gli ultimi 180? in maglia bianconera. L’unica condizione che potrebbe spingere i ‘Gunners’ a provare l’affondo è la qualificazione alla prossima Champions League. Un aspetto ritenuto imprescindibile dall’attaccante argentino, che ha il desiderio di continuare a giocare la massima competizione europea. L’Arsenal, dalla possibilità di chiudere i conti proprio contro il Tottenham, oggi la qualificazione in Champions è a rischio. La compagine allenata da Conte ha battuto 3-0 ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 13 maggio 2022)– Stando a quanto riportato da.com, oltre al chiaro interesse dell’Inter, persi sarebbe inserito anche l’di Arteta ma soltanto ad una condizione. Dopo la sconfitta in Coppa Italia, quota due trofei persi in finale in stagione, perrestano gli ultimi 180? in maglia bianconera. L’unica condizione che potrebbe spingere i ‘Gunners’ a provare l’affondo è la qualificazione alla prossima Champions League. Un aspetto ritenuto imprescindibile dall’attaccante argentino, che ha il desiderio di continuare a giocare la massima competizione europea. L’, dalla possibilità di chiudere i conti proprio contro il Tottenham, oggi la qualificazione in Champions è a rischio. La compagine allenata da Conte ha battuto 3-0 ...

