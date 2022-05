DANIA MONDINI DEL TG1 DENUNCIA LA RAI: PUNITA E MESSA IN STANZA TRA PETI E RUTTI (Di venerdì 13 maggio 2022) “Per punirla l’hanno MESSA in STANZA con un collega che ha problemi di flatulenza ed eruttazioni. Questo è ciò che ritiene la conduttrice del Tg1 DANIA MONDINI”, così riporta Repubblica in una vicenda surreale. La giornalista ha DENUNCIAto i suoi superiori e il caso è finito in Procura, a Roma. Il pm ha aperto un fascicolo per stalking mettendo nel mirino i cinque “giornalisti – dirigenti” indicati dalla MONDINI. Si tratta di Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e CoSTANZA Crescimbeni. All’epoca, è il 2018, ricoprivano posizioni di vertice all’interno del telegiornale di Raiuno. La vicenda è complicata e ha seguito un iter tortuoso anche in tribunale. In pratica MONDINI ha delle frizioni con i colleghi che dirigono ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 13 maggio 2022) “Per punirla l’hannoincon un collega che ha problemi di flatulenza ed eruttazioni. Questo è ciò che ritiene la conduttrice del Tg1”, così riporta Repubblica in una vicenda surreale. La giornalista hato i suoi superiori e il caso è finito in Procura, a Roma. Il pm ha aperto un fascicolo per stalking mettendo nel mirino i cinque “giornalisti – dirigenti” indicati dalla. Si tratta di Filippo Gaudenzi, Marco Betello, Piero Felice Damosso, Andrea Montanari e CoCrescimbeni. All’epoca, è il 2018, ricoprivano posizioni di vertice all’interno del telegiornale di Raiuno. La vicenda è complicata e ha seguito un iter tortuoso anche in tribunale. In praticaha delle frizioni con i colleghi che dirigono ...

petergomezblog : Dania Mondini, la conduttrice del Tg1: “Per punizione mi hanno messa in una stanza con un collega che soffre di fla… - Corriere : Bufera in casa Rai - leone52641 : RT @Corriere: Bufera in casa Rai - bizcommunityit : La conduttrice del Tg1 Dania Mondini: “Costretta in stanza con un collega che non trattiene i peti” - Leftmad : RT @semprevane: @GioFastidioso Dania Mondini, io ti stimo ma tu non li fai i piritini? Certo che con che porci bisogna stare per lavorare?… -