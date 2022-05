Dà fuoco ad un' auto davanti ad un centro commerciale | arrestato il presunto autore del rogo

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Durante il cessate il fuoco nel territorio dell'acciaieria Azovstal i russi hanno sparato su un'auto che… - ilcittadinomb : Tamponamento in Valassina a Desio, auto prende fuoco, disagi e code in direzione sud #news #monza ?? - gazzettanapoli : Avrebbe appiccato il fuoco che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, nella periferia di Torre del Greco (Napo… - Cosenza2punto0 : Tragedia sfiorata a Corigliano Rossano: auto prende fuoco con due persone a bordo ? - oggitreviso : Auto contro moto a Conegliano, i mezzi vanno a fuoco: gravissimo il centauro -

Canale Dieci

... per motivi in corso di accertamento, nella tarda serata avrebbe appiccato ilper poi dileguarsi nelle vie limitrofe buie. L'allarme scattato dalla centrale operativa a tutte ledei ......a parcheggiare la suanel centro di Celano intorno alle ore 20.00. Poi una serata normalissima turbata da una esplosione intorno alla mezzanotte e fu una donna ad avvertire i Vigili del, ... Auto a fuoco sulla rampa del GRA direzione Ostiense: code e deviazioni del traffico Un’automobile è finita nel fossato e il conducente ha perso la vita. Il passeggero è stato salvato dai vigili del fuoco. LEGGI ANCHE: Incidente stradale a Pralormo, auto contro modo: morto un uomo di ...SOMMACAMPAGNA - Intervento dei vigili del fuoco alle ore 23.00 di ieri, 12 maggio, per un'auto con 2 persone a bordo finita nel fossato. A Sommacampagna, in Via Caselle, una vettura, ...