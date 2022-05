Covid | in Corea del Nord “18mila persone con febbre e oltre 187mila isolate e curate”

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il primo caso fu annunciato alla fine del luglio del 2020 quando tutto il mondo contava già milioni di contagiati e migliaia di morti. Da allora sembrava che ladelfosse stata risparmiata dall’epidemia dio almeno che l’isolamento dal resto del mondo in qualche caso avesse contribuito a evitare una diffusione di Sars Cov2. Ieri invece è stato annunciato il primo decesso con il conseguente lockdown deciso da Kim Jong Un. Per la prima volta dell’inizio della pandemia di coronavirus, da Pyongyang è arrivata la conferma ufficiale di un decesso. Notizie dell’agenzia Kcna segnalano “circa 18.000” casi di “con” in 24 ore e precisano che tra le seidecedute una era risultata positiva alla variante Omicron, l’ultima mutazione di Sars Cov 2 rilevata per ...

Impossibile la politica "Zero" Ladel Nord, da sempre, ha deciso di assumere la linea " Zero" come stabilito dal regime cinese, bocciata fermamente dall'Oms e dichiarata "...Oltre 18'000 casi di- 19 sono stati confermati indel Nord. 350'00 persone sarebbero state colpite da febbre e almeno 187'000 sono state isolate e curate . Sei persone sono morte per il virus, riferisce l'...La Corea del Nord ha annunciato il primo decesso avvenuto a causa del Covid-19 nel Paese da quando è scoppiata la pandemia. Sei persone sono morte per “febbre”, ha scritto l'agenzia di stampa ...Kim Jong-un in pubblico con la mascherina. Dopo l’ammissione della presenza del virus, ora dalla Corea del Nord arriva la conferma dei primi decessi per Covid-19: sei le vittime certificate, al moment ...