Clarissa Selassié delusa La replica di Alex Belli | “Non mettetemi in mezzo”

I protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip non smettono di animare i salotti televisivi. Ciò che è accaduto durante il reality show di Canale 5 sembra aver lasciato un'impronta profonda nei gieffini. In particolare, Alex Belli e le sorelle Selassié riescono ancora a far parlare di loro. L'attore, nelle ultime ore, ha deciso di rispondere a un attacco di Clarissa. Quest'ultima, durante una puntata di Casa Chi, ha accusato il suo ex compagno di avventura di aver usato la fine della storia d'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié per ottenere nuove interviste. Clarissa Selassié attacca Alex Belli: "Appena sai qualcosa la sfrutti" Spesso, in seguito alla partecipazione al Grande Fratello Vip, nascono nuove amicizie e ...

