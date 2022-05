Caso camici: gup Milano, Fontana prosciolto con altri 4 (Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è stato prosciolto "perché il fatto non sussiste" con altre 4 persone dall'accusa di frode in pubbliche forniture per il Caso dell'affidamento nell'aprile ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) Il presidente della Lombardia Attilioè stato"perché il fatto non sussiste" con altre 4 persone dall'accusa di frode in pubbliche forniture per ildell'affidamento nell'aprile ...

