Carceri | cellulari in cella | indagini concluse per 41 detenuti

(Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha chiuso leper 41del carcere sammaritano che avrebbero usato il cellulare dietro le sbarre per parlare con i familiari. Le legge sull’ordinamento penitenziario vieta ail’uso di telefonini o altri apparecchi simili. Gli indagati avranno ora venti giorni di tempo per chiedere di essere interrogati o per presentare memorie difensive; trascorso tale termine, la Procura (sostituto procuratore Oriana Zona) potrà richiederne il rinvio a giudizio. L’indagine è partita dopo che un detenuto è stato sorpreso incon il cellulare; dall’analisi dei tabulati sono emerse le persone che erano state contattate con il telefonino, e tra queste vi erano anche familiari di altri ...

