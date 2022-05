Caos Juventus, lite nello spogliatoio e in albergo: Nedved contro tutti, nel mirino squadra e Allegri (Di venerdì 13 maggio 2022) La sconfitta in finale di Coppa Italia potrebbe portare conseguenze in casa Juventus. La tensione è altissima, la dirigenza è delusa dal rendimento della squadra e soprattutto l’allenatore Allegri è finito nel mirino, anche per le scelte nel match contro l’Inter. La Juventus chiuderà la stagione al quarto posto in classifica, un risultato deludente e anche in dubbio a metà stagione. Solo l’arrivo di Vlahovic e l’investimento da 70 milioni di euro ha permesso ai bianconeri di rimontare il classifica. In Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale, in Coppa Italia ha perso in finale. La rosa è allo stesso livello delle squadre di Milano e del Napoli, forse anche superiore. La dirigenza dovrebbe interrogarsi sul futuro, già dalla prossima stagione. Investire ancora ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) La sconfitta in finale di Coppa Italia potrebbe portare conseguenze in casa. La tensione è altissima, la dirigenza è delusa dal rendimento dellae soprattutto l’allenatoreè finito nel, anche per le scelte nel matchl’Inter. Lachiuderà la stagione al quarto posto in classifica, un risultato deludente e anche in dubbio a metà stagione. Solo l’arrivo di Vlahovic e l’investimento da 70 milioni di euro ha permesso ai bianconeri di rimontare il classifica. In Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale, in Coppa Italia ha perso in finale. La rosa è allo stesso livello delle squadre di Milano e del Napoli, forse anche superiore. La dirigenza dovrebbe interrogarsi sul futuro, già dalla prossima stagione. Investire ancora ...

