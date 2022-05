Bill Gates è già pronto per la prossima pandemia (ma è ottimista) (Di venerdì 13 maggio 2022) Il magnate statunitense ha parlato con Wired US dei suoi piani per scongiurare l'arrivo di un nuovo Covid-19, di opposizione alla scienza e di Ucraina, dimostrando di guardare ancora con positività al futuro Leggi su wired (Di venerdì 13 maggio 2022) Il magnate statunitense ha parlato con Wired US dei suoi piani per scongiurare l'arrivo di un nuovo Covid-19, di opposizione alla scienza e di Ucraina, dimostrando di guardare ancora con positività al futuro

