(Di venerdì 13 maggio 2022). Nella giornata di ieri, in mattinata, è venuto a mancare all’età di 81, giàdie personalità ben nota in tutto il territorio. Da qualche tempo era ricoverato in una clinica nella città di Roma e le sue condizioni non erano delle migliori. Muore: una vita in politica, era cresciuto negli ambienti dell’azione cattolica, ed è stato esponente di spicco della storica Democrazia Cristiana negli’90, oltre che Presidente della Regione Lazio per duedal 1992 al 1994. Successivamente era stato eletto alla Camera dei Deputati nella XIII e XIV legislatura con L’Ulivo e al Senato della Repubblica nella XV legislatura sempre con ...

CorriereCitta : Anzio, addio a Giorgio Pasetto: l'ex Sindaco è morto a 81 anni - ilClandestinoTW : Addio a Giorgio Pasetto, oggi la camera ardente sabato i funerali ad Anzio - ilClandestinoTW : Lutto nella politica, Anzio e Nettuno dicono addio a Giorgio Pasetto

La camera ardente per salutare Giorgio Pasetto, ex sindaco di Anzio, ex Presidente della Regione Lazio. Addio a Giorgio Pasetto ex Sindaco di Anzio, il cordoglio del mondo politico