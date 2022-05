A Segrate un happy hour di benvenuto per le mamme ucraine

Advertising

Comune di Segrate

E' ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 -(Mi) tel. 02 ...Gli eurodeputati dopo la sua elezione hanno cantato 'Birthday'. La coalizione guidata dall'... Per violenza sessuale e rapina aggravate, commesse lo scorso 21 dicembre, alle 23.30, a, nel ... Happy Hour di benvenuto per le mamme ucraine a Segrate