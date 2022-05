Vip in tailleur per una primavera a tutto colore

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ilsi è guadagnato un posto d’onore in ogni guardaroba e, sopratin, è il migliore alleato di ogni fashion addicted. Quest’anno acquista una marcia in più tingendosi die abbandonando la strada già battuta delle tonalità neutre e del classico nero. Fucsia, rosso, lilla, ma anche petrolio e salvia: non c’è limite alla fantasia se si vuole essere di tendenza.dai toni accesi e vibranti Delia Duran in fucsia a “Verissimo”La cosa migliore da fare è non avere paura di osare con i colori, buttandosi senza timore anche nella scelta di quelle più accese. Proprio come fa Delia Duran che, ospite a Verissimo sfoggia un belfucsia che catalizza l’attenzione. Anche Federica Pellegrini, in odore di nozze con Matteo Giunta, decide di puntare sulle ...