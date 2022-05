Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2022 ore 15:30 (Di giovedì 12 maggio 2022) Viabilità DEL 12 MAGGIO 2022 15.20 ERICA TERENZI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SEGNALIAMO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE; LE FILE TRA CENTRALE DEL LATTE E LO SVINCOLO PER VIA PRENESTINA. RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO DOVE SIS TA IN FILA A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI. TORNIAMO SUL RACCORDO: TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E L’APPIA. SULLA PONTINA, PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO, CI SONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022)DEL 12 MAGGIO15.20 ERICA TERENZI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE; LE FILE TRA CENTRALE DEL LATTE E LO SVINCOLO PER VIA PRENESTINA. RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO DOVE SIS TA IN FILA A PARTIRE DA VIALE TOGLIATTI. TORNIAMO SUL RACCORDO: TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E L’APPIA. SULLA PONTINA, PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO, CI SONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI E S15 ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2022 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-05-2022 - RedazioneLaNews : #Roma Enrico Brignano e Ilenia Pastorelli al Flaminio per un nuovo film: deviazioni e divieti di sosta nel quartiere - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2022 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-05-2022 - JGiusi : @SimoneCosimi Cinghiali Gabbiani Topi monnezza flambus voragini e non siamo esagerando perché non è tutto La viabil… - DiovmaeC : RT @RomanoDeCore: #InternazionaliBNL e #FinaleCoppaItalia nello stesso giorno in un impianto dove non esistono parcheggi e la viabilità è s… -

Incidenti stradali oggi 12 maggio/ Rovigo, scontro fra 3 camion: chiuso tratto di A13 ... in una carambola che ha coinvolto anche una seconda vettura, la quale ha tamponato il furgone suddetto, mandando in tilt la viabilità cittadina. I colleghi di 'Roma Today' riferiscono che il ... Cantieri Hope, cambia la viabilità in centro a Empoli ... modificando la viabilità relativa a Piazza del Popolo: sarà possibile uscire dalla piazza ... svoltare a destra in via Del Papa e uscire in via Roma. Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2022 ore 09:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... in una carambola che ha coinvolto anche una seconda vettura, la quale ha tamponato il furgone suddetto, mandando in tilt lacittadina. I colleghi di 'Today' riferiscono che il ...... modificando larelativa a Piazza del Popolo: sarà possibile uscire dalla piazza ... svoltare a destra in via Del Papa e uscire in via