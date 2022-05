Via Coazze diventa pedonale, sperimentazione per un mese (Di giovedì 12 maggio 2022) Nuova pedonalizzazione, per il momento temporanea, a Torino. Per un mese, dal 13 maggio al 13 giugno, via Coazze, tra via Almese e l’incrocio tra le vie Saffi e Cialdini, in zona Cit Turin sarà pedonale.Oltre alla chiusura al traffico di questo tratto sarà invertito il senso di marcia in via Almese, tra via Coazze e via Cialdini, ed è prevista la sistemazione di due fioriere in corrispondenza dell’intersezione tra le vie Coazze e Almese.La sperimentazione fa seguito alla richiesta di un gruppo di cittadini che hanno costituito un’associazione e predisposto per l’area un calendario di iniziative condivise con la Circoscrizione 3. “Trascorso questo mese, che consentirà di valutare insieme ai cittadini l’esito del ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 12 maggio 2022) Nuova pedonalizzazione, per il momento temporanea, a Torino. Per un, dal 13 maggio al 13 giugno, via, tra via Ale l’incrocio tra le vie Saffi e Cialdini, in zona Cit Turin sarà.Oltre alla chiusura al traffico di questo tratto sarà invertito il senso di marcia in via Al, tra viae via Cialdini, ed è prevista la sistemazione di due fioriere in corrispondenza dell’intersezione tra le viee Al.Lafa seguito alla richiesta di un gruppo di cittadini che hanno costituito un’associazione e predisposto per l’area un calendario di iniziative condivise con la Circoscrizione 3. “Trascorso questo, che consentirà di valutare insieme ai cittadini l’esito del ...

nuovasocieta : Via Coazze diventa pedonale, sperimentazione per un mese - robybeste : RT @FREEvax_NOgp: A #Torino #OGGI mercoledì #11maggio 2022 dalle 14:30 siamo tutti invitati al PRESIDIO di fronte al Provveditorato region… - ecehankoc : RT @FREEvax_NOgp: A #Torino #OGGI mercoledì #11maggio 2022 dalle 14:30 siamo tutti invitati al PRESIDIO di fronte al Provveditorato region… - LaraFuschini : RT @FREEvax_NOgp: A #Torino #OGGI mercoledì #11maggio 2022 dalle 14:30 siamo tutti invitati al PRESIDIO di fronte al Provveditorato region… - Davide72 : RT @FREEvax_NOgp: È importante essere in tanti #OGGI mercoledì #11maggio 2022 dalle 14:30 al PRESIDIO di fronte al Provveditorato regional… -