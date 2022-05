Uomini e Donne: Ida e Riccardo a Cena Insieme! (Di giovedì 12 maggio 2022) L’ultima registrazione di Uomini e Donne ha visto protagonisti ancora una volta Ida Platano e Riccardo Guarnieri. In buona sostanza, i due sembrano essere ad un passo dal tornare insieme. Il pubblico già lo sospettava, sin dal giorno in cui il cavaliere tarantino ha fatto ritorno in studio. Ora i due ex fidanzati hanno deciso di uscire a Cena insieme e chissà cosa succederà. Ma ecco quello che é accaduto in quest’ultimissima registrazione! Riccardo scoppia in lacrime a Uomini e Donne Ormai siamo giunti quasi alla fine di questa stagione di Uomini e Donne e di certo non mancano i colpi di sCena. Nella registrazione tenutasi solo poche ore fa, a regalarci succulente novità sono stati Ida e Riccardo. In ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 12 maggio 2022) L’ultima registrazione diha visto protagonisti ancora una volta Ida Platano eGuarnieri. In buona sostanza, i due sembrano essere ad un passo dal tornare insieme. Il pubblico già lo sospettava, sin dal giorno in cui il cavaliere tarantino ha fatto ritorno in studio. Ora i due ex fidanzati hanno deciso di uscire ainsieme e chissà cosa succederà. Ma ecco quello che é accaduto in quest’ultimissima registrazione!scoppia in lacrime aOrmai siamo giunti quasi alla fine di questa stagione die di certo non mancano i colpi di s. Nella registrazione tenutasi solo poche ore fa, a regalarci succulente novità sono stati Ida e. In ...

Advertising

lauraboldrini : Gravissimo quanto sta emergendo sul raduno degli #Alpini. Centinaia di donne che denunciano molestie di vario gene… - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - _Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - carloni_ilaria : RT @uominiedonne: Hai voglia di innamorarti e vuoi partecipare a #UominieDonne? CLICCA QUI e iscriviti ai casting: - aaaaah123345 : @Supernova2017 @isa_nutter Se il suo compagno è in grado di guidare una macchina e avere un conto in banca è sicura… -