Ucraina, Conte: “No a invio di armi più pesanti e letali” (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, “siamo contro l’invio di armi più pesanti e armi più letali”. Così Giuseppe Conte a Piazza Pulita in onda stasera su La7. Nel suo discorso ha messo in rilievo come “questa aggressione militare non abbia alcuna giustificazione”. “Sì assolutamente al sostegno all’Ucraina e vista l’asimmetria delle forze in campo, sì anche agli aiuti militari in piena trasparenza, parlando chiaro al popolo italiano, per noi questo è passagio molto sofferente. Dopodiché, noi abbiamo anche iniziato a dire che siamo contro all’escalation”. “Dopo un terzo decreto vogliamo fare una riflessione? Dopo un terzo invio di armi – che per noi non devono essere né più pesanti, né più ... Leggi su italiasera (Di giovedì 12 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra-Russia, “siamo contro l’dipiùpiù”. Così Giuseppea Piazza Pulita in onda stasera su La7. Nel suo discorso ha messo in rilievo come “questa aggressione militare non abbia alcuna giustificazione”. “Sì assolutamente al sostegno all’e vista l’asimmetria delle forze in campo, sì anche agli aiuti militari in piena trasparenza, parlando chiaro al popolo italiano, per noi questo è passagio molto sofferente. Dopodiché, noi abbiamo anche iniziato a dire che siamo contro all’escalation”. “Dopo un terzo decreto vogliamo fare una riflessione? Dopo un terzodi– che per noi non devono essere né più, né più ...

