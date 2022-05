Traffico Roma del 12-05-2022 ore 08:30 (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Bentrovati Buongiorno sulla tangenziale est code per incidente tra la via Salaria Viale Etiopia verso Batteria Nomentana e la nuova galleria per curiosità sulla carreggiata della tangenziale altre cose verso la tangenziale le abbiamo sul tratto Urbano della A24 le code più lunghe questa mattina però sono sulla Pontina ci sono 6 km di coda tra Castel Romano e tour dice verdura ma intenso il Traffico sulla via Aurelia lunghe code tra il Lungotevere Aventino è l’isola Tiberina raccordo anulare con coda in carreggiata interna nella zona sud dettagli di queste di altre notizie nel Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Bentrovati Buongiorno sulla tangenziale est code per incidente tra la via Salaria Viale Etiopia verso Batteria Nomentana e la nuova galleria per curiosità sulla carreggiata della tangenziale altre cose verso la tangenziale le abbiamo sul tratto Urbano della A24 le code più lunghe questa mattina però sono sulla Pontina ci sono 6 km di coda tra Castelno e tour dice verdura ma intenso ilsulla via Aurelia lunghe code tra il Lungotevere Aventino è l’isola Tiberina raccordo anulare con coda in carreggiata interna nella zona sud dettagli di queste di altre notizie nel.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

