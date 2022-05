Simposio internazionale di padel | Dell’Edera | “Un grande successo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 maggio 2022) Non poche le emozioni agli Internazionali BNL d’Italia. Unamanifestazione, quella in questi giorni a Roma, con tutto l’entusiasmo per le sfide tra i big e non solo. Il Foro Italico, in occasione degli IBI 2022, ha ospitato infatti tanti altri appuntamenti di contorno, come importanti occasioni di confronto per i giocatori e gli appassionati. Una novità di quest’anno il, protagonista tra le iniziative che accompagnano il prestigioso torneo. Una svolta non di poco conto per il nuovo sport del momento la presenza agli IBI, con il primodial mondo. Un evento dale fortuna senza precedenti, con ben 700 partecipanti. Un cambio di approccio che non passerà certo inosservato tra gli sportivi. Michelangelo: “Siamo ...