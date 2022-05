Roma: Sinner c’è, sarà derby azzurro con Fognini (Di giovedì 12 maggio 2022) Nel primo turno degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico Jannik, decima testa di serie, supera in scioltezza lo spagnolo Martinez. Termina l’avventura di Nardi, stoppato in due set dal britannico Norrie, nono favorito del seeding Leggi su federtennis (Di giovedì 12 maggio 2022) Nel primo turno degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico Jannik, decima testa di serie, supera in scioltezza lo spagnolo Martinez. Termina l’avventura di Nardi, stoppato in due set dal britannico Norrie, nono favorito del seeding

