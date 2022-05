Rocchi: «Var porta giustizia, ma mancano arbitri con la A maiuscola» (Di giovedì 12 maggio 2022) . Le parole del designatore Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di A e B ha parlato dal palco di Coverciano a margine della presentazione del libro su Concetto Lo Bello. VAR – «Il VAR è una delle migliori introduzioni del calcio moderno e sta portando tanta giustizia in più, nonostante qualche errore ancora rimanga». CLASSE ATTUALE ARBITRALE – «Concetto Lo Bello è stato l’arbitro con la A maiuscola e questo è quello che un po’ oggi manca. Tutti cerchiamo e vorremmo riavere arbitri con la A maiuscola, ma non è semplice. Siamo di fronte a un cambio generazionale molto importante. VAR o non VAR, un arbitro deve essere in grado di prendere una decisione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) . Le parole del designatore Gianluca, designatore deglidi A e B ha parlato dal palco di Coverciano a margine della presentazione del libro su Concetto Lo Bello. VAR – «Il VAR è una delle migliori introduzioni del calcio moderno e stando tantain più, nonostante qualche errore ancora rimanga». CLASSE ATTUALE ARBITRALE – «Concetto Lo Bello è stato l’arbitro con la Ae questo è quello che un po’ oggi manca. Tutti cerchiamo e vorremmo riaverecon la A, ma non è semplice. Siamo di fronte a un cambio generazionale molto imnte. VAR o non VAR, un arbitro deve essere in grado di prendere una decisione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

