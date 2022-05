Risposta ai messaggi WhatsApp rapidissima con novità pronta al rilascio (Di giovedì 12 maggio 2022) Sarà ben presto possibile inviare una Risposta ai messaggi WhatsApp a dir poco immediata, grazie all’introduzione di una semplice ma sostanziale novità nel servizio di messaggistica. Grazie all’informatore WABetaInfo abbiamo la certezza dell’arrivo di una scorciatoia molto utile quando si ha la necessità di dare un riscontro al nostro interlocutore su qualsiasi argomento discusso in chat. L’anteprima della funzione è stato scovata nelle beta di WhatsApp Desktop, in particolare nella versione 2.2218.0. Un assaggio della specifica novità in arrivo è presente anche nell’immagine di apertura articolo. Partiamo da cosa è possibile fare ora quando si ha la necessità di rispondere ad un messaggio in chat. In molti già sapranno che si procede selezionando ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Sarà ben presto possibile inviare unaaia dir poco immediata, grazie all’introduzione di una semplice ma sostanzialenel servizio distica. Grazie all’informatore WABetaInfo abbiamo la certezza dell’arrivo di una scorciatoia molto utile quando si ha la necessità di dare un riscontro al nostro interlocutore su qualsiasi argomento discusso in chat. L’anteprima della funzione è stato scovata nelle beta diDesktop, in particolare nella versione 2.2218.0. Un assaggio della specificain arrivo è presente anche nell’immagine di apertura articolo. Partiamo da cosa è possibile fare ora quando si ha la necessità di rispondere ad uno in chat. In molti già sapranno che si procede selezionando ...

Advertising

meaydin4206 : @IliadItalia Mia figlia ha completato il suo studio e ha lasciato l'Italia nel dicembre 2021. Non usa più Iliad Ser… - Andrea842631710 : @Gino_1926 @fran_rkid Si ma se mi citi l’esempio di Putin e del papà, sincero o non hai capito o non vuoi capire. P… - Giugy_88 : @OhMyFuckingAdam Mio padre non risponde proprio mai ai messaggi ?? neppure a quelli in cui gli si fanno domande. Se… - trasiilenzi : @martixbrindisi sta continuando a mandargli 575347888543 messaggi su whatsapp senza ricevere risposta - sunfIowermoon_ : una mia red flag è che rispondo ai messaggi solo quando sono annoiata. Mi scrivi alle dieci di mattina? ok ti rispo… -