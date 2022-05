Perché ridurre il numero dei cinghiali nelle città è così difficile (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - Nel 2019, secondo Ispra, l'Istituto superiore per la ricerca ambientale, nel Paese circolavano 1 milione di cinghiali, tre anni più tardi, nel 2022, ad avviso di Coldiretti sono 2,3 milioni, in pratica un cinghiale ogni 4 abitanti. Un incremento enorme. In verità, secondo Gianluca Catullo, responsabile specie e habitat dell'associazione ambientalista Wwf, biologo, laureatosi sulle metodologie per stimare la densità delle popolazioni degli ungulati, cinghiali, cervi, caprioli, mufloni, etc, “noi ad oggi non abbiamo assolutamente dei numeri minimamente attendibili” Perché “ciascuno fa delle proprie stime che lasciano il tempo che trovano”. Possibile, nessuno monitori? “Nel nostro paese non c'è alcuna abitudine a monitorare le specie animali, in particolare quelle più grandi come il lupo in via di estinzione fino a qualche anno ... Leggi su agi (Di giovedì 12 maggio 2022) AGI - Nel 2019, secondo Ispra, l'Istituto superiore per la ricerca ambientale, nel Paese circolavano 1 milione di, tre anni più tardi, nel 2022, ad avviso di Coldiretti sono 2,3 milioni, in pratica un cinghiale ogni 4 abitanti. Un incremento enorme. In verità, secondo Gianluca Catullo, responsabile specie e habitat dell'associazione ambientalista Wwf, biologo, laureatosi sulle metodologie per stimare la densità delle popolazioni degli ungulati,, cervi, caprioli, mufloni, etc, “noi ad oggi non abbiamo assolutamente dei numeri minimamente attendibili”“ciascuno fa delle proprie stime che lasciano il tempo che trovano”. Possibile, nessuno monitori? “Nel nostro paese non c'è alcuna abitudine a monitorare le specie animali, in particolare quelle più grandi come il lupo in via di estinzione fino a qualche anno ...

