Napoli, interesse per Jesper Karlsson: ne parla Cammaroto (Di giovedì 12 maggio 2022) Blindato il posto in Champions League e sfumato l’obiettivo scudetto, il Napoli si sta già preparando e organizzando per la prossima stagione. Il club azzurro, infatti, sta osservando diversi giocatori con la speranza di chiudere qualche trattativa e rinfrescare la rosa. Attualmente, uno dei calciatori che ha destato suo grande interesse è Jesper Karlsson. interesse L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Blindato il posto in Champions League e sfumato l’obiettivo scudetto, ilsi sta già preparando e organizzando per la prossima stagione. Il club azzurro, infatti, sta osservando diversi giocatori con la speranza di chiudere qualche trattativa e rinfrescare la rosa. Attualmente, uno dei calciatori che ha destato suo grandeL'articolo

Advertising

TOSADORIDANIELA : RT @erosazzurro: Qua è evidente che qualcuno ha pagato qualche coglione per fare sto striscione, si sta cercando fortemente di distruggere… - fra__nce__sco : Stagione #Juve e di #Allegri di quest'anno: Pessima. Stereotipo del tifo juventino: conta solo vincere, delocalizza… - genabr : RT @erosazzurro: Qua è evidente che qualcuno ha pagato qualche coglione per fare sto striscione, si sta cercando fortemente di distruggere… - volpe_peppe : RT @erosazzurro: Qua è evidente che qualcuno ha pagato qualche coglione per fare sto striscione, si sta cercando fortemente di distruggere… - erosazzurro : Qua è evidente che qualcuno ha pagato qualche coglione per fare sto striscione, si sta cercando fortemente di distr… -