Napoli infedele | non ti riconosco più Sempre a masticare collera e ira lo striscione contro Spalletti

(Di giovedì 12 maggio 2022) Nella notte all’esterno dello stadio di Fuorigrotta è stato esposto unoche invitaad andarsene.in realtà non firmato. Non era mai accaduto che fosse esposto unoun allenatore. Di seguito, l’articolo di Guido Ruotolo. È il tempo degli insulti, degli stracci che volano.non tipiù. E’ il tempo dell’ira e dei tradimenti.e ira. Come se qualcosa, qualcuno vi avesse traditi. Volevate lo scudetto, lo volevo anch’io. Ma voi, tifosi ignoranti e violenti, non lo meritavate comunque. E non venite a dire il sudore per la squadra, il sacrificio per la squadra. Balle, siete la vergogna di ...