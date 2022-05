Lufthansa lascia a terra un gruppo di ebrei ortodossi. Le scuse: “Non c’è posto per l’antisemitismo” (Di giovedì 12 maggio 2022) Arrivano a una settimana di distanza le scuse di Lufthansa Airlines dopo che un folto gruppo di passeggeri, in viaggio da New York verso l’Ungheria, una volta arrivato in Germania ha dichiarato di essere stato bloccato all’imbarco su un volo di collegamento, perché composto da ebrei ortodossi. In una precedente dichiarazione la compagnia aerea ha affermato che i viaggiatori erano stati esclusi dal volo perché avevano violato l’obbligo di indossare la mascherina, ma i passeggeri hanno ribattuto sostenendo che tutti coloro che erano “visibilmente identificabili come ebrei”, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeiner Zeitung, erano stati ingiustamente raggruppati e puniti perché una manciata di persone sul volo da New York non aveva ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 12 maggio 2022) Arrivano a una settimana di distanza lediAirlines dopo che un foltodi passeggeri, in viaggio da New York verso l’Ungheria, una volta arrivato in Germania ha dichiarato di essere stato bloccato all’imbarco su un volo di collegamento, perché comda. In una precedente dichiarazione la compagnia aerea ha affermato che i viaggiatori erano stati esclusi dal volo perché avevano violato l’obbligo di indossare la mascherina, ma i passeggeri hanno ribattuto sostenendo che tutti coloro che erano “visibilmente identificabili come”, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeiner Zeitung, erano stati ingiustamente raggruppati e puniti perché una manciata di persone sul volo da New York non aveva ...

