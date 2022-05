L’ennesimo penultimatum di Conte a Draghi | “Armi all’Ucraina? Abbiamo già dato”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ad ascoltare le ultime dichiarazioni di Giuseppenei talk show pare che il Movimento 5 Stelle possa dare uno strappo al governo da un momento all’altro. E anche se il presidente grillino ieri sera a Porta a Porta ha chiarito di “non voler far cadere” l’esecutivo, ma che la sua battaglia sulla posizione dell’Italia nel conflitto in Ucraina è mirata affinché “il contributo del Movimento 5 stelle sia rispettato e ascoltato e possa orientare le soluzioni di Palazzo Chigi”, la formazione di una fronda sempre più ampia tra i contrari all’invio diin Ucraina agita sempre più la maggioranza. “Dopo un terzo decreto vogliamo fare una riflessione? Dopo un terzo invio di– che per noi non devono essere né più pesanti, né più letali – vogliamo fare una discussione? Dopo terzo invio, io credo che l’Italia abbia...

Il sospetto invece è che alla fine 'il leader non sarà conseguente e per tutto il M5s sarà'. Tuttavia, ciò che fa adirare di più i deputati è, per dirla con una fonte ...Ora tra M5s e Pd la rissa diventa pubblica Ilsull'aumento delle spese per la Difesa, sbandierato come una vittoria sul draghismo guerrafondaio, è statopasso falso, confutato ... L'ennesimo penultimatum di Conte a Draghi sulle armi all'Ucraina