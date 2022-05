L’Arma Dell’Inganno – Operazione Mincemeat | i migliori inventori di storie sono le spie

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 12 maggio 2022) In Intrigo Internazionale, il pubblicitario Roger Thornhill (interpretato da Cary Grant), viene scambiato per la spia George Kaplan e per questo rapito e minacciato di morte. In realtà però Kaplan non esiste, è un personaggio completamente inventato, un’idea escogitata dai servizi segreti per incastrare i propri nemici. Pare che l’ingegnosa trovata alla base del capolavoro di Alfred Hitchcock sia venuta allo sceneggiatore Ernest Lehman ispirandosi alla storia vera che è alla base anche de, il film diretto dal veterano John Madden, ossia la celebre(letteralmente “carne tritata”), il più importante caso di depistaggio della Seconda Guerra Mondiale, che cambiò il corso del conflitto. Il piano fu ideato nel 1943 e diretto da due ufficiali del controspionaggio britannico, Ewen ...