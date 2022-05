Google annuncia un bel po’ di cose nuove per Android TV e Google TV (Di giovedì 12 maggio 2022) Google ha rilasciato una nuova beta di Android TV 13 introducendo una serie di importanti novità per il suo sistema operativo L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 12 maggio 2022)ha rilasciato una nuova beta diTV 13 introducendo una serie di importanti novità per il suo sistema operativo L'articolo proviene da Tutto

Advertising

TuttoAndroid : Google annuncia un bel po’ di cose nuove per Android TV e Google TV - TuttoAndroid : Google annuncia tre grandi novità per Android Auto, fra cui un nuovo look - bizcommunityit : Gazprom blocca il flusso di gas dalla Polonia. Media: “Da domani stop alla Finlandia” - Mobileblogger2 : Google annuncia le Pixel Buds Pro a 219 euro - RobertoMaestro : Google annuncia novità per Workspace -