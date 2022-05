Giochi e inclusione, arriva la Barbie con l'apparecchio acustico (Di giovedì 12 maggio 2022) La bambola è stata annunciata all'interno della linea Fashionistas, per rappresentare le persone con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 12 maggio 2022) La bambola è stata annunciata all'interno della linea Fashionistas, per rappresentare le persone con ...

Advertising

Liv_ces : RT @AICSDakar: In collegamento, ieri, con la @FISPES, per parlare di #adattamento delle attività motorie e giochi di #inclusione Tanti i c… - MeglioNotizie : Giochi e inclusione, arriva Barbie con l'apparecchio acustico - aics_it : RT @AICSDakar: In collegamento, ieri, con la @FISPES, per parlare di #adattamento delle attività motorie e giochi di #inclusione Tanti i c… - AICSDakar : In collegamento, ieri, con la @FISPES, per parlare di #adattamento delle attività motorie e giochi di #inclusione… -