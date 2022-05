Gabriel Jesus via: arriva la prima offerta (Di giovedì 12 maggio 2022) Gabriel Jesus, attaccante classe 1997 del Manchester City, è pronto a salutare i Citizens a fine stagione. Con l'arrivo a Manchester... Leggi su calciomercato (Di giovedì 12 maggio 2022), attaccante classe 1997 del Manchester City, è pronto a salutare i Citizens a fine stagione. Con l'arrivo a Manchester...

Advertising

_Morik92_ : Anche se le voci si sono un po' raffreddate nelle ultime settimane, la #Juve è sempre interessata a Gabriel #Jesus. - sportli26181512 : Gabriel Jesus via: arriva la prima offerta: Gabriel Jesus, attaccante classe 1997 del Manchester City, è pronto a s… - Janlu88 : @puokemed @Inter Magari, anche gabriel jesus non sarebbe male ???? - ilpochito : @antidisfattista @Napoli_Report @omaakatugba arsenal gabriel jesus ufficiale? di Lewa si parlava di Barcellona poi non so - antidisfattista : @ilpochito @Napoli_Report @omaakatugba Arsenal ha preso Gabriel Jesus e Bayern ha ancora lewandovsky -