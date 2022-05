Covid: Oms, superati i 2 mln di morti in Europa (Di giovedì 12 maggio 2022) Ginevra, 12 mag. (Adnkronos Salute)() - Sono più di 2 milioni le persone che in Europa hanno perso la vita per complicanze riconducibili a Covid-19. Lo ha reso noto l'Ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "E' stata superata una devastante pietra militare", sottolinea Oms Europa, spiegando che "i decessi confermati per Covid segnalati dai Paesi della Regione europea hanno superato i 2 milioni". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Ginevra, 12 mag. (Adnkronos Salute)() - Sono più di 2 milioni le persone che inhanno perso la vita per complicanze riconducibili a-19. Lo ha reso noto l'Ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). "E' stata superata una devastante pietra militare", sottolinea Oms, spiegando che "i decessi confermati persegnalati dai Paesi della Regione europea hanno superato i 2 milioni".

Advertising

Agenzia_Ansa : Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus in Europa ha superato la soglia dei due milioni: lo ha reso noto l'… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus in Europa ha superato la soglia dei due milioni: lo ha reso noto l'Organi… - pary1977 : RT @mrcllznn: Secondo l'OMS AFRO, nella sola Africa, l'85% delle infezioni da COVID-19 non viene rilevato. Nessun test COVID-19 significa n… - StefaniaFalone : RT @Agenzia_Ansa: Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus in Europa ha superato la soglia dei due milioni: lo ha reso noto l'Organi… - cittadinodigita : RT @giangolz: Oggi @LaVeritaWeb pubblica a caratteri cubitali un titolo: 'dopo le vaccinazioni' avremmo avuto 480 morti in più tra gli unde… -