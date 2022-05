Concorso 300 Vigili del Fuoco, prova preselettiva: esempi di quiz e consigli utili (Di giovedì 12 maggio 2022) Dall’8 al 14 giugno 2022 si terrà la prova preselettiva del Concorso 300 Vigili del Fuoco, secondo il calendario reso noto in data 10 maggio. Nella pagina personale di ciascun candidato è stata pubblicata la data e l’ora precisa di svolgimento della prova. Il Concorso prevede infatti lo svolgimento di una preselezione, a cui poi seguiranno 3 prove motorio?attitudinali e la valutazione dei titoli. Si ricorda inoltre che il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, prevede le seguenti riserve: il 45% dei posti ai volontari in ferma prefissata delle forze armate; il 35% dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 12 maggio 2022) Dall’8 al 14 giugno 2022 si terrà ladel300del, secondo il calendario reso noto in data 10 maggio. Nella pagina personale di ciascun candidato è stata pubblicata la data e l’ora precisa di svolgimento della. Ilprevede infatti lo svolgimento di una preselezione, a cui poi seguiranno 3 prove motorio?attitudinali e la valutazione dei titoli. Si ricorda inoltre che il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022, prevede le seguenti riserve: il 45% dei posti ai volontari in ferma prefissata delle forze armate; il 35% dei posti al personale volontario del Corpo nazionale deidelche, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle ...

