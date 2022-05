Boxe femminile, Angela Carini si infortuna ai Mondiali. Ritiro per un problema alla caviglia (Di giovedì 12 maggio 2022) Angela Carini si è infortunata ai Mondiali 2022 di Boxe femminile, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). L’azzurra si è fatta seriamente male nel corso del match contro la turca Busenaz Surmeneli, valevole per i sedicesimi di finale della categoria fino a 66 kg. Il nostro peso welter stava disputando un bel primo round contro la coriacea padrona di casa, stava sciorinando una buona tecnica e aveva scambiato alcuni colpi interessanti contro l’anatolica, ma quando mancavano cinque secondi al gong è successo l’impensabile. Angela Carini è indietreggiata per evitare un colpo della rivale, ma si è accasciata dopo aver messo male la caviglia sinistra. Una bruttissima torsione dell’arto inferiore e la 23enne, argento nei 64 kg ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022)si èta ai2022 di, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). L’azzurra si è fatta seriamente male nel corso del match contro la turca Busenaz Surmeneli, valevole per i sedicesimi di finale della categoria fino a 66 kg. Il nostro peso welter stava disputando un bel primo round contro la coriacea padrona di casa, stava sciorinando una buona tecnica e aveva scambiato alcuni colpi interessanti contro l’anatolica, ma quando mancavano cinque secondi al gong è successo l’impensabile.è indietreggiata per evitare un colpo della rivale, ma si è accasciata dopo aver messo male lasinistra. Una bruttissima torsione dell’arto inferiore e la 23enne, argento nei 64 kg ai ...

