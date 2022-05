Barbara D’Urso, la foto piccante non piace: pioggia di critiche (Di giovedì 12 maggio 2022) L’ultima foto di Barbara D’Urso ha fatto decisamente discutere. Un dettaglio hot proprio non è passato inosservato. Utenti indignati. Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amati dello spettacolo italiano. Come possiamo immaginare, il rovescio della medaglia è rappresentato da un’esposizione mediatica importante. Un qualcosa che, in qualsiasi momento, può far scattare una piccola polemica. Screen Tv Il successo, soprattutto in questi anni, di Barbara D’Urso è stato straordinario. Gran parte del pubblico non la segue solo in televisione ma anche sui social. Proprio sui social, però, un suo recente scatto non è passato inosservato. La foto, infatti, ha innescato una serie di reazioni molto veementi da parte di tantissimi utenti ... Leggi su chenews (Di giovedì 12 maggio 2022) L’ultimadiha fatto decisamente discutere. Un dettaglio hot proprio non è passato inosservato. Utenti indignati.è una delle conduttrici più amati dello spettacolo italiano. Come possiamo immaginare, il rovescio della medaglia è rappresentato da un’esposizione mediatica importante. Un qualcosa che, in qualsiasi momento, può far scattare una piccola polemica. Screen Tv Il successo, soprattutto in questi anni, diè stato straordinario. Gran parte del pubblico non la segue solo in televisione ma anche sui social. Proprio sui social, però, un suo recente scatto non è passato inosservato. La, infatti, ha innescato una serie di reazioni molto veementi da parte di tantissimi utenti ...

Advertising

mannaggia90 : TUTTI GLI ALTRI : barbara d’urso , MCS , i peggio salotti per sparare cazzate JESSICA : “no comment” “Cazzate.” I… - mbartolotta63 : @lanzi_annalisa @MicheleAnnibale lascio a voi esperti le profondità culturali dei servizi alla Barbara D'Urso. Buona continuazione - andreborea : RT @PadShitposter: 'Io sono per la pace e la non violenza, ma quando in TV vedo Barbara D'Urso mi viene voglia di prendere a calci lo scher… - RealGossipland : Francesco Chiofalo vittima di una truffa: racconta il suo dramma a Barbara D'Urso GUARDA IL VIDEO QUI… - medicojunghiano : RT @PasqualeCacace5: Ma è il giro d'Italia,o siamo a pomeriggio 5da Barbara D'Urso!??#raigiro -