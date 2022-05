Aereo in emergenza rientrato a Linate,la causa 'bird strike' (Di giovedì 12 maggio 2022) E' dovuto rientrare in emergenza all'aeroporto di Linate per un problema al motore un Aereo di Ita con 83 persone a bordo decollato alle 12:16 dallo scalo milanese e diretto a Palermo. L'Aereo è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) E' dovuto rientrare inall'aeroporto diper un problema al motore undi Ita con 83 persone a bordo decollato alle 12:16 dallo scalo milanese e diretto a Palermo. L'è ...

