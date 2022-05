Yonghong Li diffida Elliott: vuole impedire la cessione del Milan (Di mercoledì 11 maggio 2022) Elliott tratta la cessione del Milan con InvestCorp e RedBird, ma Yonghong Li, ex proprietario, vorrebbe stoppare i negoziati. Il retroscena Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 11 maggio 2022)tratta ladelcon InvestCorp e RedBird, maLi, ex proprietario, vorrebbe stoppare i negoziati. Il retroscena

Advertising

PianetaMilan : #YonghongLi diffida #Elliott: vuole impedire la cessione del @acmilan - #ACMilan #Milan #SempreMilan - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Nel testa a testa tra #RedBird e #Investcorp, rimane sorniona la diffida di Yonghong #Li: i possibili scenari https://… - RadioRossonera : Nel testa a testa tra #RedBird e #Investcorp, rimane sorniona la diffida di Yonghong #Li: i possibili scenari - sportli26181512 : Repubblica: 'Milan, la diffida di Li per impedire a Elliott di cedere il club': 'Milan, la diffida di Li per impedi… - RossoneroDomy : RT @la_rossonera: ???? #YonghongLi è pronto a fare causa ?? La diffida per conoscenza sarebbe arrivata anche ad #Investcorp. #SempreMilan htt… -