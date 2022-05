Westworld 4: Ariana DeBose si unisce al cast in un ruolo ricorrente (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ariana DeBose si unisce al cast di Westworld 4 in un ruolo ricorrente che per il momento è ancora misterioso. Il premio Oscar Ariana DeBose entra ufficialmente a far parte del cast di Westworld 4 in un ruolo ricorrente mantenuto al momento top secret da HBO. Solo ieri è stato svelato il teaser trailer di Westworld 4. Il dramma distopico di fantascienza, basato sull'omonimo film del 1973 di Michael Crichton, è un'odissea oscura sull'alba della coscienza artificiale e sulla nascita di una nuova forma di vita sulla Terra. È incentrato su un parco di divertimenti tecnologicamente avanzato, dove androidi simili a umani sono programmati per soddisfare i ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 11 maggio 2022)sialdi4 in unche per il momento è ancora misterioso. Il premio Oscarentra ufficialmente a far parte deldi4 in unmantenuto al momento top secret da HBO. Solo ieri è stato svelato il teaser trailer di4. Il dramma distopico di fantascienza, basato sull'omonimo film del 1973 di Michael Crichton, è un'odissea oscura sull'alba della coscienza artificiale e sulla nascita di una nuova forma di vita sulla Terra. È incentrato su un parco di divertimenti tecnologicamente avanzato, dove androidi simili a umani sono programmati per soddisfare i ...

Advertising

rikcristil : RT @dituttounpop: Un po' di notizie dal mondo delle #serietv - Sean Teale in Palomino (?) di Netflix - Ariana DeBose in #Westworld 4 - Mar… - dituttounpop : Un po' di notizie dal mondo delle #serietv - Sean Teale in Palomino (?) di Netflix - Ariana DeBose in #Westworld 4… - SkyTG24 : Westworld, Ariana DeBose nel cast della quarta stagione - telesimo : #SeriesNews #11maggio: Sean Teale in #Palomino; Ariana DeBose in #Westworld; Martin Starr in #TulsaKing; Maisie Wil… - levillaneve : Guys è ariana de bose quella nel trailer Vi prego ho bisogno delle saffiche in Westworld ?? -