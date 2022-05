Uomini e Donne: Maria dice tutto quello che pensa di Riccardo e Ida (Di mercoledì 11 maggio 2022) Durante le scorse puntate di Uomini e Donne, Maria ha deciso di dire apertamente il suo pensiero su Ida e Riccardo. Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne, Maria De Filippi dopo l’ennesimo discorso poco chiaro di Riccardo Guarnieri verso Ida, ha voluto dire la sua, spiegando il proprio punto di vista. (web)La presentatrice ha consigliato al cavaliere di mettere in chiaro cosa realmente prova nei confronti della ex fidanzata, in quanto proprio quest’ultima è ancora presa da lui, anche se tende a nasconderlo. Ma andiamo a vedere i dettagli. Ida Platano ancora presa da Riccardo? Secondo tutti si E’ stata davvero una puntata molto particolare quella andata in onda il 9 maggio su Canale 5. Ormai è chiaro a ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Durante le scorse puntate diha deciso di dire apertamente il suo pensiero su Ida e. Nel corso della puntata di ieri diDe Filippi dopo l’ennesimo discorso poco chiaro diGuarnieri verso Ida, ha voluto dire la sua, spiegando il proprio punto di vista. (web)La presentatrice ha consigliato al cavaliere di mettere in chiaro cosa realmente prova nei confronti della ex fidanzata, in quanto proprio quest’ultima è ancora presa da lui, anche se tende a nasconderlo. Ma andiamo a vedere i dettagli. Ida Platano ancora presa da? Secondo tutti si E’ stata davvero una puntata molto particolare quella andata in onda il 9 maggio su Canale 5. Ormai è chiaro a ...

