Ucraina | due mogli di ufficiali di Azov salutano Papa a udienza

Si chiamano Kataryna Prokopenko - moglie del comandante del battaglione nazionalista ucraino Azov, Denis Prokopenko - e Yuliya Fedosiuk, moglie di un altro ufficiale dell'unità ancora asserragliata nell'acciaieria Azovstal di Mariupol assediata dalle forze russe. Le mogli di due ufficiali hanno chiesto al Papa, che hanno salutato al termine dell'udienza in piazza San Pietro, di farsi garante dell'evacuazione dei soldati asseragliati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol assediata dalle forze russe. "Abbiamo chiesto al Papa di venire in Ucraina e di parlare a Putin e dirgli di lasciarli andare", ha riferito Yuliya Fedosiuk, 29 anni, moglie del soldato Arseniy Fedosivk.

