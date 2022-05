Traffico Roma del 11-05-2022 ore 09:00 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI Eur Roma servizi per la mobilità Traffico intenso sul grande raccordo anulare con carreggiate interna tra Casilina e l’abbia altre cose carreggiata esterna tra la Casilina e La Rustica tra la Cassia bis e la Roma Fiumicino qui sulla Roma Fiumicino prudenza per un incidente con code all’altezza del raccordo anulare possiamo sulle Urbano della A24 Roma-teramo confine tra Tor Cervara la tangenziale est e verso la tangenziale auto in coda tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra Largo Passamonti viale Castrense verso San Giovanni sul file anche da Tor Cervara raccordo anulare intenso il Traffico poi in città singoli o Maggiore incolonnamenti sulle puntina tra Castel Romano via di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilitàintenso sul grande raccordo anulare con carreggiate interna tra Casilina e l’abbia altre cose carreggiata esterna tra la Casilina e La Rustica tra la Cassia bis e laFiumicino qui sullaFiumicino prudenza per un incidente con code all’altezza del raccordo anulare possiamo sulle Urbano della A24-teramo confine tra Tor Cervara la tangenziale est e verso la tangenziale auto in coda tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra Largo Passamonti viale Castrense verso San Giovanni sul file anche da Tor Cervara raccordo anulare intenso ilpoi in città singoli o Maggiore incolonnamenti sulle puntina tra Castelno via di ...

